"Бавария" при родных трибунах потерпела громкое фиаско и открыла "Боруссии" Д путь к чемпионству

Мюнхенцы впервые за 11 последних сезонов могут остаться без "Серебряной салатницы".

"Бавария" проиграла "Лейпцигу" в домашнем матче 33-го тура немецкой Бундеслиги – 1:3 .

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом хозяев. На 25-й минуте мюнхенский клуб вывел вперед Серж Гнабри.

Однако после перерыва "быки" совершили потрясающий камбэк. На 65-й минуте счет сравнял Конрад Лаймер.

А затем "Лейпциг" дважды реализовал пенальти. На 76-й минуте с 11-метровой отметки отличился Кристофер Нкунку, а на 86-й минуте окончательный счет в игре установил Доминик Собослай.

"Бавария" (68 очков) остается лидером Бундеслиги, опережая "Боруссию" Дортмунд на один балл. "Шмели" в воскресенье на выезде сыграют с "Аугсбургом".

"Лейпциг" (63 пункта) гарантировал себе третье место в турнирной таблице и завоевал путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В заключительном туре 27 мая "Бавария" на выезде сыграет с "Кельном", а "Лейпциг" будет принимать "Шальке".

Напомним, мюнхенский клуб неизменно выигрывал Бундеслигу на протяжении последних десяти сезонов. Так что в этом году у "Боруссии" Дортмунд есть прекрасная возможность прервать гегемонию "Рекордмастера" и помешать "Баварии" стать чемпионом Германии 33-й раз в истории.

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