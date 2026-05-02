Бавария — ПСЖ: букмекеры сделали прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Феерический первый поединок между клубами завершился победой парижан со счетом 5:4.

Максим Приходько
ПСЖ — "Бавария" / © Associated Press

В среду, 6 мая, немецкая "Бавария" примет французский ПСЖ в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече между командами, которая состоялась 28 апреля в Париже, французский клуб одолел мюнхенцев со счетом 5:4. Этот матч побил рекорд результативности полуфинала Лиги чемпионов.

Прогноз букмекеров на матч Бавария — ПСЖ

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Баварию". На победу подопечных Венсана Компани можно поставить с коэффициентом 1,66. Ничья — 4,75. Выигрыш ПСЖ — 4,00.

А уже в двухматчевой дуэли аналитики одинаково оценивают шансы команд. На выход мюнхенцев в финал, как и на итоговый успех подопечных Луиса Энрике, принимаются ставки с коэффициентом 1,83.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Бавария" — ПСЖ.

Победитель этой пары в финале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором полуфинального противостояния между лондонским "Арсеналом" и мадридским "Атлетико".

В первом матче в Мадриде "матрасники" и "канониры" не определили сильнейшего, сыграв вничью 1:1. Ответный поединок состоится 5 мая в Лондоне.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Напомним, ПСЖ является победителем Лиги чемпионов. В прошлогоднем финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.

