Бавария – ПСЖ: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом поединке мюнхенцы на выезде победили парижан.

В среду, 8 марта, "Бавария" дома сыграет с ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч между этими командами в Париже завершился минимальной победой "Баварии" со счетом 0:1.

Где смотреть матч Бавария – ПСЖ

На территории Украины ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Баварией" и ПСЖ в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Бавария – ПСЖ

В предстоящем поединке букмекеры выше оценивают шансы мюнхенского клуба. На победу подопечных Юлиана Нагельсмана принимаются ставки с коэффициентом 1,86. Ничья – 4,50. Выигрыш парижан – 4,10.

Абсолютным фаворитом двухматчевого противостояния также считается "Бавария". На проход мюнхенцев в четвертьфинал можно поставить с коэффициентом 1,18. На выход ПСЖ в следующий раунд плей-офф – 5,40.

В прошлом уикенде "Бавария" обыграла "Штутгарт" (1:2) в выездном матче Бундеслиги. Команда Нагельсмана идет на первом месте в чемпионате Германии, опережая дортмундскую "Боруссию" по дополнительным показателям.

"Штутгарт" (1:2) в выездном матче Бундеслиги. Команда Нагельсмана идет на первом месте в чемпионате Германии, опережая дортмундскую "Боруссию" по дополнительным показателям. ПСЖ в последнем матче на своем поле разгромил "Нант" (4:2) в чемпионате Франции. Коллектив Кристофа Галтье с 63 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея 8 баллов преимущества над "Марселем" украинца Руслана Малиновского.

Читайте также:

Челси – Боруссия Дортмунд: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

С Коноплянкой и Буяльским: сборная Украины объявила список игроков на матч с Англией

Принес победу над дублем "Реала": Зозуля забил дебютный гол за новый клуб в Испании (видео)