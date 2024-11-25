Бавария – ПСЖ: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 26 ноября, "Бавария" примет ПСЖ в матче пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После четырех туров мюнхенцы с 6 очками занимают 17-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. Немецкий гранд разнес загребское "Динамо" (9:2), уступил "Астон Вилле" (0:1), разгромно проиграл "Барселоне" (1:4) и победил "Бенфику" (1:0).

Парижане с 4 баллами располагаются на 25-й строчке турнирной таблицы ЛЧ. Действующий чемпион Франции обыграл "Жирону" (1:0), проиграл "Арсеналу" (0:2), сыграл вничью с ПСВ (1:1) и потерпел поражение от "Атлетико" (1:2).

Где смотреть матч Бавария – ПСЖ

В Украине поединок "Бавария" – ПСЖ в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Бавария – ПСЖ

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Баварию". На победу подопечных Венсана Компани принимаются ставки с коэффициентом 1,61. Ничья – 4,60. Выигрыш ПСЖ – 5,20.

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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