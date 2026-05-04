Бавария — ПСЖ: онлайн-трансляция ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

ПСЖ — "Бавария" / © Associated Press

Реклама

В среду, 6 мая, немецкая "Бавария" будет принимать французский ПСЖ в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече между командами, которая состоялась 28 апреля в Париже, французский клуб одолел мюнхенцев со счетом 5:4. Этот матч побил рекорд результативности полуфинала Лиги чемпионов.

Реклама

Победитель этой пары в финале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором полуфинального противостояния между лондонским "Арсеналом" и мадридским "Атлетико".

В первом матче в Мадриде "матрасники" и "канониры" не определили сильнейшего, сыграв вничью 1:1. Ответный поединок состоится 5 мая в Лондоне.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Бавария" — ПСЖ.

Новости партнеров