- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 115
- Время на прочтение
- 1 мин
Бавария — ПСЖ: онлайн-трансляция ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
Следите на нашем сайте за ходом ответного поединка 1/2 финала Лиги чемпионов между немецкой "Баварией" и французским ПСЖ.
В среду, 6 мая, немецкая "Бавария" будет принимать французский ПСЖ в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Поединок состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В первой встрече между командами, которая состоялась 28 апреля в Париже, французский клуб одолел мюнхенцев со счетом 5:4. Этот матч побил рекорд результативности полуфинала Лиги чемпионов.
Победитель этой пары в финале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором полуфинального противостояния между лондонским "Арсеналом" и мадридским "Атлетико".
В первом матче в Мадриде "матрасники" и "канониры" не определили сильнейшего, сыграв вничью 1:1. Ответный поединок состоится 5 мая в Лондоне.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Бавария" — ПСЖ.