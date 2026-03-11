ТСН в социальных сетях

"Бавария" разнесла "Аталанту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Мюнхенцы практически гарантировали себе выход в следующую стадию.

"Бавария"

"Бавария" / © Associated Press

"Бавария" на выезде разбила "Аталанту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе в Бергамо завершился со счетом 1:6.

Еще в первом тайме немецкий гранд трижды поразил ворота соперника — результативные удары в активе Йосипа Станишича, Майкла Олисе и Сержа Гнабри.

После перерыва мюнхенцы продолжили громить хозяев поля — забитыми мячами отличились Николас Джексон, Олисе и Джамал Мусиала.

Итальянская команда сумела ответить лишь голом Марио Пашалича в компенсированное ко второму тайму время.

Обзор матча "Аталанта" — "Бавария"

Ответный матч между "Баварией" и "Аталантой" состоится в среду, 18 марта, в Мюнхене. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Победитель этой пары в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Реал" Мадрид (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.

