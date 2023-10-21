"Бавария" разобралась с аутсайдером и вернулась в тройку лучших команд Бундеслиги (видео)

"Бавария" в гостях одержала победу над "Майнцом" в рамках 8-го тура немецкой Бундеслиги – 1:3 .

В первом тайме мюнхенцы забили быстрые два гола. На 11-й минуте счет в матче открыл Кингсли Коман, а уже через пять минут Гарри Кейн увеличил преимущество гостей.

До перерыва хозяева поля сократили отставание в счете – на 43-й минуте точный удар нанес Антони Каси.

Однако во втором тайме подопечные Томаса Тухеля сняли вопрос о победителе игры. Окончательный счет поединка на 59-й минуте установил Леон Горецка.

Обзор матча

"Бавария" (20 очков) вернулась на третье место в Бундеслиге, отодвинув дортмундскую "Боруссию" (20 баллов) на четвертую позицию. Лидируют "Байер" (22) и "Штутгарт" (21). "Майнц" (2 пункта) занимает предпоследнюю, 17-ю строчку.

В следующем туре "Бавария" 28 октября примет "Дармштадт", а "Майнц" днем ранее на выезде сыграет с "Бохумом".

Читайте также:

"Реал" без Лунина спасся от поражения в матче Ла Лиги против "Севильи" (видео)

"Челси" и "Арсенал" расписали боевую ничью в АПЛ – Мудрик забил шедевр и заработал пенальти (видео)

"Шахтер" одержал разгромную победу в дебютном матче под руководством Срны (видео)