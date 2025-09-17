"Бавария" разобралась с "Челси" в первом туре Лиги чемпионов

"Бавария" – "Челси" / © Associated Press

"Бавария" дома победила "Челси" в матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился со счетом 3:1 .

Мюнхенцы открыли счет на 20-й минуте встречи – автоголом отличился защитник лондонского клуба Трево Чалоба.

На 27-й пенальти немецкая команда удвоила свое преимущество – Гарри Кейн реализовал пенальти.

Впрочем, уже через две минуты "синие" скрыли отставание усилиями Коула Палмера.

Во втором тайме подопечные Венсана Компани вернули себе гандикап в два мяча – на 63-й минуте Кейн оформил дубль.

Отметим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик продолжает быть отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

Обзор матча "Бавария" – "Челси"

В следующем туре самого престижного еврокубка "Бавария" на выезде встретится с кипрским "Пафосом", а "Челси" примет португальскую "Бенфику", в составе которой выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Оба матча состоятся 30 сентября.

В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.