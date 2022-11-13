"Бавария" разобралась с худшей командой чемпионата и оторвалась на вершине Бундеслиги (видео)

Мюнхенцы идут лидером на перерыв, связанный с ЧМ-2022.

Мюнхенская "Бавария" обыграла гельзенкирхенский "Шальке" в выездном матче 15-го тура немецкой Бундеслиги – 0:2 .

Подопечные Юлиана Нагельсмана забили по одному разу в каждом тайме. На 38-й минуте отличился Серж Гнабри, а на 52-й гол в свой актив записал Эрик-Максим Чупо-Мотинг.

Отметим, что в обоих случаях результативную передачу отдавал 19-летний Джамал Мусиала.

Шальке – Бавария: обзор матча

"Бавария" одержала шестую подряд победу в Бундеслиге и укрепила лидерство в турнирной таблице. Мюнхенцы теперь имеют 34 очка и опережают ближайшего преследователя, которым является "РБ Лейпциг", на 6 баллов. "Шальке" с 9 пунктами занимает последнюю строчку.

Поединки следующего тура Бундеслиги состоятся уже после Чемпионата мира-2022 в Катаре. "Бавария" 20 января на выезде сыграет против "РБ Лейпцига", а "кобальтовые" на следующий день в гостях встретятся с "Айнтрахтом".

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