Бавария — Реал Мадрид: букмекеры сделали прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

"Реал" Мадрид — "Бавария" / © Associated Press

В среду, 15 апреля, мюнхенская "Бавария" примет мадридский "Реал" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Бавария" — "Реал" Мадрид.

Первая игра между командами состоялась 7 апреля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:1.

Прогноз букмекеров на матч Бавария — Реал Мадрид

Фаворитом ответного матча букмекеры считают "Баварию". На победу подопечных Венсана Компани можно поставить с коэффициентом 1,57. Ничья — 5,00. Выигрыш "сливочных" — 4,50.

В двухматчевой дуэли аналитики также отдают несомненное предпочтение мюнхенцам. На выход немецкого клуба в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,11. Проход в следующую стадию подопечных Альваро Арбелоа, за которых выступает украинский вратарь Андрей Лунин, оценен коэффициентом 6,00.

Победитель этой пары в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния ПСЖ (Франция) — "Ливерпуль" (Англия). В первой встрече парижане дома победили со счетом 2:0.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.