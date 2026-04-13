Бавария — Реал Мадрид: где и когда смотреть ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

"Реал" Мадрид — "Бавария" / © Associated Press

Реклама

В среду, 15 апреля, мюнхенская "Бавария" посоревнуется с мадридским "Реалом" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча между командами состоялась 7 апреля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:1.

Реклама

Где смотреть матч Бавария — Реал Мадрид

В Украине поединок "Бавария" — "Реал" Мадрид в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Победитель этой пары в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния ПСЖ (Франция) — "Ливерпуль" (Англия). В первой встрече парижане дома победили со счетом 2:0.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.