Бавария – Реал Мадрид: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Первая встреча между командами состоится 30 апреля в Мюнхене.

Во вторник, 30 апреля, мюнхенская "Бавария" примет мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Команды сыграют на "Альянце Арене" в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На пути в полуфинал "Бавария" прошла римский "Лацио" (0:1, 3:0) и лондонский "Арсенал" (2:2, 1:0).

"Реал" в плей-офф выбил "РБ Лейпциг" (1:0, 1:1) и прошлогоднего победителя турнира "Манчестер Сити" (3:3, 1:1 (4:3 в серии пенальти)).

Где смотреть матч Бавария – Реал Мадрид

На территории Украины поединок 1/2 финала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Реалом" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Бавария – Реал Мадрид

Совсем незначительным фаворитом первого поединка букмекеры считают мюнхенский клуб. На победу "Баварии" можно поставить с коэффициентом 2,56. Ничья – 3,60. Выигрыш мадридцев – 2,81.

В то же время, в двухматчевой дуэли выше оцениваются шансы "Реала". На выход подопечных Карло Анчелотти в финал принимаются ставки с коэффициентом 1,57. Проход команды Томаса Тухеля в финал – 2,50.

Ответный поединок между "Реалом" и "Баварией" запланирован на среду, 8 мая, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Отметим, что в другой полуфинальной паре Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" сразится с ПСЖ.

Напомним, финал турнира состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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