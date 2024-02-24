"Бавария" с дублем Кейна на последних минутах вырвала победу над "Лейпцигом" в Бундеслиге (видео)

Мюнхенцы прервали серию из трех поражений подряд во всех турнирах.

"Бавария" дома одолела "РБ Лейпциг" в центральном матче 23-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился со счетом 2:1 .

Первый тайм встречи прошел без голов. На старте второй половины противостояния мюнхенский клуб сумел выйти вперед – Гарри Кейн на 56-й минуте отличился после передачи Джамала Мусиалы.

На 70-й минуте "быкам" удалось сравнять счет – Беньямин Шешко нанес результативный удар, воспользовавшись ассистом от Дани Ольмо.

Развязка этого напряженного поединка наступила в компенсированное время. На 90+1-й минуте Кейн принес мюнхенцам победу, забив гол после скидки Эрика Максима Шупо-Мотинга.

Обзор матча "Бавария" – "РБ Лейпциг"

Для Кейна забитые мячи в матче против "РБ Лейпцига" стали 26-м и 27-м в Бундеслиге. Англичанин возглавляет гонку бомбардиров – у его ближайшего преследователя нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси 18 голов.

Победа над "быками" позволила подопечным Томаса Тухеля прервать свою серию из трех поражений подряд во всех турнирах. Ранее "Бавария" уступила "Байеру" (0:3) и "Бохуму" (2:3) в Бундеслиге и потерпела поражение от "Лацио" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Бавария" (53 очка) занимает второе место в Бундеслиге – мюнхенский клуб на 8 баллов отстает от лидирующего "Байера". "РБ Лейпциг" (40 пунктов) находится на пятой позиции.

В следующем туре "Бавария" 1 марта на выезде сыграет против "Фрайбурга". Днем позже "РБ Лейпциг" в гостях померяется силами с "Бохумом".

Напомним, 21 февраля "Бавария" объявила, что Тухель покинет пост главного тренера команды после завершения текущего сезона.

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