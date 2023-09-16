"Бавария" с голом Кейна драматично упустила победу над "Байером" в матче лидеров Бундеслиги (видео)

"Фармацевты" сумели спастись от поражения в компенсированное время.

"Бавария" на своем поле сыграла вничью с "Байером" в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги – 2:2 .

Первыми в этой встрече забили хозяева – на 7-й минуте точным ударом отличился звездный нападающий Харри Кейн, для которого этот гол стал юбилейным, 300-м в клубной карьере.

Отметим, что это уже четвертый мяч английского форварда в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.

В середине первого тайма леверкузенцы отыгрались – Алехандро Гримальдо забил прямым ударом со штрафного.

Команда Томаса Тухеля вернула себе преимущество в конце поединка – Леон Горецка на 86-й минуте воспользовался передачей Матиса Теля.

Однако удержать победный счет "Рекордмастеру" не удалось. На 90+4-й минуте Эсекьель Паласиос реализовал пенальти и принес своей команде ничью.

Обзор матча

После этого матча "Байер" с 10 очками остался на вершине Бундеслиги. "Фармацевты" опережают идущую второй "Баварию" по дополнительным показателям.

В следующем туре чемпионата Германии команда Хаби Алонсо 24 сентября примет "Хайденхайм", а мюнхенцы днем ранее дома встретятся с "Бохумом".

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