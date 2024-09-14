"Бавария" с хет-триком Кейна нанесла сокрушительное поражение новичку Бундеслиги (видео)

Мюнхенцы отправили шесть мячей в ворота "Хольштайн Киля" и вышли на первое место в чемпионате Германии.

"Бавария" на выезде разгромила "Хольштайн Киль" в матче 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25. Поединок завершился со счетом 1:6 .

Уже на первой минуте встречи мюнхенцев вывел вперед Джамал Мусиала. На 7-й минуте преимущество своей команды укрепил Гарри Кейн. На 13-й минуте автоголом отличился полузащитник хозяев Николай Ремберг. Перед перерывом Кейн оформил дубль.

Во втором тайме Майкл Олисе увеличил преимущество "Рекордмастера" до пяти мячей, забив на 65-й минуте. На 82-й минуте новичку Бундеслиги удалось ответить одним голом усилиями Армина Гиговича. Но последнее слово было за подопечными Венсана Компани – на 90+1-й минуте Кейн сделал хет-трик, раализовав пенальти.

Обзор матча "Хольштайн Киль" – "Бавария"

"Бавария" с 9 очками после трех матчей единолично возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. "Хольштайн Киль" потерпел третье поражение подряд и с нулем в графе зачетных баллов идет на последнем месте.

В следующем туре немецкого чемпионата "Бавария" 21 сентября на выезде сыграет против "Вердера", а "Хольштайн Киль" в тот же день в гостях сразится с "Бохумом".

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