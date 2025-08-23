"Бавария" с хет-триком Кейна разнесла "РБ Лейпциг" в матче-открытии сезона Бундеслиги

"Бавария" / © ФК Бавария

"Бавария" разгромила "РБ Лейпциг" в стартовом матче 1-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26. Поединок на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился со счетом 6:0 .

Мюнхенский клуб создал себе комфортный гандикап еще в первом тайме – дубль оформил Майкл Олисе, еще один гол забил летний новичок команды Луис Диас.

Во втором тайме подопечные Венсана Компани продолжили громить "быков" – хет-триком отличился Гарри Кейн.

В следующем туре немецкого чемпионата "Бавария" на выезде сыграет с "Аугсбургом", а "РБ Лейпциг" примет "Хайденхайм". Оба матча состоятся 30 августа.

Напомним, в прошлом сезоне "Бавария" стала чемпионом Бундеслиги. "РБ Лейпциг" занял седьмое место, не сумев пробиться в еврокубки.