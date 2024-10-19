"Бавария" с хет-триком Кейна за тайм разгромила "Штутгарт" в Бундеслиге (видео)

"Бавария" разгромно победила "Штутгарт" в домашнем матче 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25. Поединок на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился со счетом 4:0 .

Все четыре гола подопечные Венсана Компани забили во втором тайме. Хет-трик оформил Гарри Кейн, причем все три раза он отличился с игры, а не с пенальти. Еще один мяч в активе Кингсли Комана.

Обзор матча "Бавария" – "Штутгарт"

После этой победы "Бавария" (17 очков) продолжает возглавлять Бундеслигу, опережая "РБ Лейпциг" по дополнительным показателям. "Штутгарт" (9 пунктов) опустился на девятую позицию в турнирной таблице.

В следующем туре Бундеслиги мюнхенцы 27 октября на выезде встретятся с "Бохумом", а "швабы" днем ранее примут "Хольштайн Киль".

Перед этим оба клуба проведут матчи 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов. "Бавария" 23 октября в гостях сразится с "Барселоной", а "Штутгарт" 22 октября на выезде сыграет с "Ювентусом".

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