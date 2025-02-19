"Бавария" с трудом вырвала ничью против "Селтика" и пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

Гол Альфонсо Дэвиса в компенсированное время вывел мюнхенцев в следующий раунд.

"Бавария" на своем поле вырвала ничью против " Селтика" в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился со счетом 1:1 .

В первом тайме командам не удалось открыть счет. После перерыва "Селтик" сумел выйти вперед – на 63-й минуте отличился Николас-Геррит Кюн, сравняв счет в двухматчевом противостоянии, ведь первая встреча команд в Шотландии завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкого гранда.

Мюнхенцы большими силами атаковали, пытаясь обеспечить себе необходимый результат и таки достигли желаемого. В компенсированное время, на 90+4-й минуте, Альфонсо Дэвис вырвал для "Баварии" ничью в этом поединке и путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Обзор матча "Бавария" – "Селтик"

Будет добавлен в скором времени.

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля.

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