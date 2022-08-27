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"Бавария" сенсационно потеряла очки и подвергла сомнению свое лидерство в Бундеслиге

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"Бавария" сенсационно потеряла очки и подвергла сомнению свое лидерство в Бундеслиге

fcbayern.com

В субботу, 27 августа, в рамках 4-го тура германской Бундеслиги мюнхенская "Бавария" принимала "Боруссию" Менхенгладбах.

"Бавария" сыграла вничью Боруссией М в домашнем матче Бундеслиги1:1.

Мюнхенцы активно начали матч и в середине первого тайма Садио Мане вывел хозяев вперед, но арбитр не засчитал взятие ворот через офсайд.

За несколько минут до конца тайма Маркус Тюрам отличился забитым голом в ворота "Баварии". Команда Юлиана Нагельсманна сумела отыграться ближе к концу встречи — отличился Лерой Зане.

  • "Бавария" впервые потеряла очки в текущем розыгрыше Бундеслиги, однако все еще удерживает лидерство в турнирной таблице (10 очков). "Боруссия" М имеет восемь баллов и занимает шестое место.
  • В следующем туре "Бавария" сыграет с ближайшим преследователем – "Унионом" Берлин. "Боруссия" М в домашнем матче встретится с "Майнцем".

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