"Бавария" сенсационно проиграла команде третьего дивизиона и вылетела из Кубка Германии (видео)

"Бавария" на выезде уступила третьелеговому "Саарбрюккену" в матче 1/16 финала Кубка Германии. Поединок завершился сенсационным триумфом хозяев поля со счетом 2:1 .

Подопечные Томаса Тухеля вышли вперед на 16-й минуте усилиями Томаса Мюллера. Соперник ответил под занавес первого тайма – Патрик Зонтгаймер восстановил паритет в игре.

Несмотря на преимущество по количеству ударов – 15 против 4 (в створ – 9:2), мюнхенский клуб больше так и не сумел забить. А вот "Саарбрюккен" в компенсированное ко второму тайма время преподнес огромный сюрприз – гол Марселя Гаусса на 90+6-й минуте выбил действующих чемпионов Германии из турнира.

Обзор матча

Добавим, что уже в субботу, 4 ноября, мюнхенский клуб ждет встреча с дортмундской "Боруссией" в чемпионате Германии, где баварцы с 23 очками после девяти туров занимают второе место, отставая от "Байера" на два балла.

"Саарбрюккен" выступает в 3-м по силе немецком дивизионе. Сейчас команда занимает 15-е место в турнирной таблице третьей немецкой лиги.

Действующим победителем Кубка Германии является "РБ Лейпциг", которому удалось выиграть этот турнир дважды подряд. Однако еще раз защитить трофей "быки" уже не смогут, поскольку в 1/16 финала вылетели от "Вольфсбурга" (0:1).

Читайте также:

Изысканный ассист Малиновского помог "Дженоа" вырвать победу в матче Кубка Италии (видео)

"Жирона" с ассистом Довбика на последних секундах выцарапала путевку в следующий раунд Кубка Испании (видео)

Кубок Украины по футболу: расписание и результаты матчей 1/4 финала