"Бавария" сенсационно разгромно проиграла "Фейеноорду" в матче Лиги чемпионов (видео)

"Бавария" на выезде сенсационно потерпела разгромное поражение от "Фейеноорда" в матче седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок в Роттердаме завершился со счетом 3:0

В первом тайме хозяева дважды поразили ворота лидера чемпионата Германии – дублем отличился Сантьяго Хименес. На 21-й минуте мексиканский форвард забил с игры, а затем на 45+9-й минуте реализовал пенальти.

После перерыва мюнхенцы пытались отыграться, но не смогли распечатать ворота нидерландского клуба. А вот роттердамцы забили в третий раз – на 89-й минуте счет разгромным сделал японский нападающий Аясе Уэда.

Обзор матча "Фейеноорд" – "Бавария"

После этого матча "Фейеноорд" (13 очков) занимает 11-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов и гарантировал себе выход в плей-офф. "Бавария" (12 баллов) находится на 15-й позиции и тоже уже точно сыграет в плей-офф.

В заключительном туре основного раунда самого престижного еврокубка "Фейеноорд" в гостях сразится с "Лиллем", а "Бавария" примет "Слован" из Братиславы. Матчи состоятся 29 января.

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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