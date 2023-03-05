"Бавария" скромно обыграла аутсайдера и вернула себе лидерство в Бундеслиге (видео)

"Бавария" в выездном матче 23-го тура немецкой Бундеслиги победила "Штутгарт" – 1:2 .

Подопечные Юлиана Нагельсмана выиграли первый тайм благодаря голу Маттейса Де Лигта на 39-й минуте встречи. Ассист записал в свой актив Джамал Мусиала.

После перерыва гости удвоили свое преимущество – Эрик Шупо-Мотинг отличился на 62-й минуте после передачи от Томаса Мюллера.

В конце игры "швабы" сократили отставание в счете – за две минуты до конца основного времени забил Хуан Переа, но избежать поражения хозяевам не удалось.

Обзор матча

После этой победы "Бавария" (49 очков) вышла на первое место в Бундеслиге, опередив "Боруссию" Дортмунда по дополнительным показателям. "Штутгарт" (19 баллов) идет на 15-й позиции.

В следующем туре мюнхенцы 11 марта примут "Аугсбург". В тот же день "швабы" на выезде сыграют с "Айнтрахтом".

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