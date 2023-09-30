"Бавария" совершила камбэк и избежала поражения от "Лейпцига" в ярком матче Бундеслиги (видео)

"Бавария" на выезде вырвала ничью против "РБ Лейпцига" в центральном матче 6-го тура немецкой Бундеслиги – 2:2 .

Первый тайм остался за хозяевами. На 20-й минуте счет в поединке открыл Луа Опенда, а еще через шесть минут преимущество "быков" удвоил Кастелло Люкеба.

Таким образом, на перерыв "Лейпциг" ушел с преимуществом в два мяча. Однако во втором тайме мюнхенцы сумели оформить камбэк. на 57-й минуте Гарри Кейн сократил отставание своей команды, реализовав пенальти.

А на 70-й минуте Лерой Сане сравнял счет. Ассист занес в свой актив Джамал Мусиала. Больше голов команды не забивали.

Обзор матча

После этого матча "Бавария" (14 очков) занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. Впереди действующего чемпиона расположились "Байер" (16 баллов) и "Штутгарт" (15 пунктов). "Лейпциг" (13 очков) идет на пятой строчке.

В следующем туре "Бавария" 8 октября примет "Фрайбург", а "быки" днем ранее дома сыграют против "Бохума".

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