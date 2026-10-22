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"Бавария" сыграла вничью с "Арсеналом" в результативном матче Лиги чемпионов
Чемпионы Германии и Англии по два раза поразили ворота друг друга.
Мюнхенская "Бавария" сыграла вничью с лондонским "Арсеналом" в матче третьего тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27. Поединок на "Альянц Арене" в Мюнхене окончился со счетом 2:2.
На 25-й минуте "канониры" открыли счет благодаря голу Эберечи Эзе, который уже на старте встречи заменил травмированного Букайо Саку. Ассистом отличился Мартин Эдегор.
На 35-й минуте мюнхенцы сравняли счет — Альфонсо Дэвис отличился с передачи Гарри Кейна.
Во втором тайме немецкий клуб вышел вперед — на 61-й минуте Кейн реализовал пенальти.
Однако удержать победу подопечные Венсана Компани не сумели. На 82-й минуте Деклан Райс вырвал ничью для подопечных Микеля Артеты после передачи Виктора Дьекереша.
Обзор матча "Бавария" — "Арсенал"
Будет добавлен в скором времени.
После этого матча "Арсенал" (7 очков) занимает седьмое место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов. "Бавария" (5 баллов) находится на 14-й позиции.
В четвертом туре Лиги чемпионов лондонцы 4 ноября на выезде встретятся с чешской "Славией", а мюнхенский клуб днем ранее в гостях сразится с мадридским "Атлетико".
Восемь лучших команд напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" в большинстве проиграл "Интеру" в Лиге чемпионов.