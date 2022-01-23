"Бавария" уничтожила аутсайдера Бундеслиги и продолжила лидерство в чемпионате

"Бавария" уничтожила аутсайдера Бундеслиги и продолжила лидерство в чемпионате

Подопечные Нагельсманна забили сопернику четыре мяча.

В рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" на выезде уверенно победила "Герту" – 4:1 .

Счет матча открыл на 25-й минуте Корентен Толиссо. В конце первого тайма Томас Мюллер удвоил преимущество "мюнхенцев".

Во второй половине встречи Лерой Сани и Серж Гнабри довели счет до разгромного. "Герта" ответила голом престижа Юргена Эккеленкампа.

"Бавария" лидирует в чемпионате Германии, опережая "Боруссию" Дортмунд на шесть очков. "Герта" находится на 13-й позиции.

В следующем туре "Бавария" примет "РБ Лейпциг", а "Герта" сыграет против "Бохума".

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