"Бавария" уничтожила чемпиона Австрии и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

"Бавария" уничтожила чемпиона Австрии и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

"Мюнхенцы" отомстили за ничью в первом матче.

Во вторник, 8 марта, мюнхенская "Бавария" дома разгромила австрийский "Зальцбург" во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 7:1 .

Счет матча открыл на 12 минуте Роберт Левандовски. Впоследствии польский форвард забил второй и третий гол своей команды и сделал счет разгромным. Этот хет-трик стал третьим по скорости в истории турнира.

Продолжил уничтожение соперника Серж Гнарби, отличившийся забитым мячом на 31-й минуте.

В начале второго тайма Томас Мюллер забил пятый гол "мюнхенцев", а Мауритс Кьергард наконец-то сумел забить гол престижа.

В конце матча Томас Мюллер и Лерой Сане завершили разгром гостей.

Первая встреча команд завершилась ничьей – 1:1. Именно победа во втором матче отправила "Баварию" в 1/4 финала турнира.

"Бавария" вышла в 1/8 финала, выиграв все шесть игр на групповой стадии. Мюнхенцы были в квартете с португальской "Бенфикой" украинца Романа Яремчука, испанской "Барселоной" и киевским "Динамо";

РБ "Зальцбург" имеет честь сыграть в плейоф Лиги чемпионов из-за того, что занял второе место в группе с французским "Лиллем", испанской "Севильей" и немецким "Вольфсбургом".

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