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"Бавария" уничтожила соперника со счетом 10:0 на Клубном чемпионате мира-2025 (видео)
Немецкий гранд поиздевался над представителем Новой Зеландии.
"Бавария" разнесла "Окленд Сити" в матче первого тура группы C Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на TQL Stadium в Цинциннати завершился со счетом 10:0.
Еще в первом тайме немецкий гранд отгрузил в ворота новозеландского коллектива шесть мячей: дубли оформили Кингсли Коман и Майкл Олисе, еще по разу отличились Саша Боэ и Томас Мюллер.
Во второй половине встречи мюнхенцы ограничились четырьмя голами. Хет-трик в активе вышедшего на замену Джамала Мусиалы, а еще один мяч забил Мюллер.
Обзор матча "Бавария" – "Окленд Сити"
В другом матче стартового тура группы C встретятся "Бока Хуниорс" (Аргентина) и "Бенфика" (Португалия), за которую выступает украинский вратарь Анатолий Трубин. Эта игра состоится 17 июня, начало – 01:00 по киевскому времени.
Во втором туре "Бавария" 21 июня сойдется с "Бока Хуниорс", а "Окленд Сити" днем ранее будет противостоять "Бенфике".
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