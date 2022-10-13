"Бавария" установила новый рекорд групповой стадии Лиги чемпионов: какое достижение покорилось мюнхенцам

В последний раз немецкий гранд терял очки на групповом этапе в декабре 2020 года.
Мюнхенская "Бавария" установила рекорд Лиги чемпионов по количеству одержанных побед подряд на групповой стадии.
По итогам выездного матча 4-го тура группового этапа с чешской "Викторией" Пльзень (2:4) мюнхенцы продолжили выигрышную серию до 11 поединков.
В последний раз "Бавария" не выиграла матч группового этапа ЛЧ в декабре 2020 года, когда сыграла вничью с мадридским "Атлетико" (1:1).
Ранее "Бавария" установила новый рекорд Лиги чемпионов по количеству матчей без поражений на групповой стадии турнира, побив достижение мадридского "Реала". Мюнхенцы не проигрывают в группе ЛЧ уже 32 матча - 29 побед и 3 ничьих.
В последний раз мюнхенский коллектив проигрывал на групповом этапе ЛЧ еще пять лет назад. В сентябре 2017 года баварцы уступили французскому ПСЖ со счетом 0:3.
Напомним, в другом матче группы C миланский "Интер" на "Камп Ноу" сыграл вничью с "Барселоной" - 3:3.
- Лидирует в группе С "Бавария" с 12 очками и уже обеспечила себе место в плей-офф, "Интер", (7) второй. У "блаугранас" всего четыре балла, а "Виктория" Пльзень пока очков не набирала.
- Матчи 5-го тура состоятся 26 октября: "Интер" - "Виктория" Пльзень, "Барселона" - "Бавария".
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