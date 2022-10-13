"Бавария" установила новый рекорд групповой стадии Лиги чемпионов: какое достижение покорилось мюнхенцам

В последний раз немецкий гранд терял очки на групповом этапе в декабре 2020 года.

Мюнхенская "Бавария" установила рекорд Лиги чемпионов по количеству одержанных побед подряд на групповой стадии.

По итогам выездного матча 4-го тура группового этапа с чешской "Викторией" Пльзень (2:4) мюнхенцы продолжили выигрышную серию до 11 поединков.

В последний раз "Бавария" не выиграла матч группового этапа ЛЧ в декабре 2020 года, когда сыграла вничью с мадридским "Атлетико" (1:1).

Ранее "Бавария" установила новый рекорд Лиги чемпионов по количеству матчей без поражений на групповой стадии турнира, побив достижение мадридского "Реала". Мюнхенцы не проигрывают в группе ЛЧ уже 32 матча - 29 побед и 3 ничьих.

В последний раз мюнхенский коллектив проигрывал на групповом этапе ЛЧ еще пять лет назад. В сентябре 2017 года баварцы уступили французскому ПСЖ со счетом 0:3.

Напомним, в другом матче группы C миланский "Интер" на "Камп Ноу" сыграл вничью с "Барселоной" - 3:3 .

Лидирует в группе С "Бавария" с 12 очками и уже обеспечила себе место в плей-офф , "Интер", (7) второй. У "блаугранас" всего четыре балла, а "Виктория" Пльзень пока очков не набирала.

, "Интер", (7) второй. У "блаугранас" всего четыре балла, а "Виктория" Пльзень пока очков не набирала. Матчи 5-го тура состоятся 26 октября: "Интер" - "Виктория" Пльзень, "Барселона" - "Бавария".

Читайте также:

"Брюгге" без украинцев впервые потерял очки в Лиге чемпионов, но гарантировал себе место в плей-офф

"Ливерпуль" с рекордным хет-триком Салаха уничтожил "Рейнджерс" в Лиге чемпионов

Цена спасительного гола: футболисту "Реала" наложили 20 швов после матча с "Шахтером" в Лиге чемпионов (фото)