"Бавария" в безумном матче Бундеслиги с шестью голами не удержала победу над "Айнтрахтом" (видео)

"Бавария" на выезде сыграла вничью с "Айнтрахтом" в центральном матче 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25. Поединок во Франкфурте завершился со счетом 3:3 .

На 15-й минуте встречи мюнхенцы открыли счет – Ким Мин Чже забил после паса Томаса Мюллера.

Хозяева ответили голами Омара Мармуша и Юго Экитике на 22-й и 35-й минутах соответственно.

На перерыв команды отправились при паритете в счете, поскольку на 38-й минуте за "Баварию" отличился Дайот Упамекано.

Сразу после перерыва подопечные Венсана Компани вышли вперед усилиями Майкла Олисе. Но удержать победу мюнхенцы не сумели – на 90+4-й минуте Мармуш оформил дубль, чем спас франкфуртцев от поражения.

Обзор матча "Айнтрахт" – "Бавария"

"Бавария" (14 очков) лидирует в Бундеслиге, опережая "РБ Лейпциг" по дополнительным показателям. "Айнтрахт" (13 баллов) остался на третьем месте.

В следующем туре чемпионата Германии, который состоится после международной паузы, "Бавария" 19 октября примет "Штутгарт". В тот же день "Айнтрахт" в гостях сразится с "Байером".

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