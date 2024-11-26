"Бавария" в большинстве удержала победу над ПСЖ в Лиге чемпионов (видео)

"Бавария" победила ПСЖ в домашнем матче пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Встреча на "Альянц Арене" в Мюнхене завершилась со счетом 1:0 .

Единственный мяч в этом поединке подопечные Венсана Компани забили на 38-й минуте – после подачи с углового от Йозуа Киммиха ошибку допустил российский голкипер парижан Матвей Сафонов и защитник мюнхенцев Ким Мин Дже головой направил мяч в ворота.

Отметим, что французский клуб доигрывал матч в меньшинстве – на 57-й минуте вторую желтую карточку и удаление заработал Усман Дембеле.

Обзор матча "Бавария" – ПСЖ

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Бавария" с 9 очками поднялась на 11-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. ПСЖ с 4 баллами опустился на 26-ю позицию.

В следующем туре "Бавария" сыграет с донецким "Шахтером", а ПСЖ сойдется с австрийским "Зальцбургом". Оба матча состоятся 10 декабря.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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