"Бавария" в матче с эпичным вратарским "ляпом" потеснила "Боруссию" с вершины Бундеслиги (видео)

"Бавария" нанесла поражение дортмундской "Боруссии" в домашнем матче 26-го тура немецкой Бундеслиги – 4:2 .

Хозяева повели в счете на 13-й минуте, не обошлось без курьеза. Защитник мюнхенского клуба Дайот Упамекано выбил мяч со своей половины поля, а голкипер "шмелей" Грегор Кобель вышел из ворот и эпично махнул ногой мимо круглого, позволив тому закатиться в сетку.

Достаточно быстро "Бавария" развила свое преимущество. Дубль оформил Томас Мюллер, забив на 18-й и 23-й минутах.

На старте второй половины встречи мюнхенцы усилиями Кингсли Комана в четвертый раз поразили ворота дортмундской команды.

До конца встречи "шмели" смогли отыграть два гола. На 72-й минуте Эмре Джан реализовал пенальти, а на 90-й отличился Дониелл Мален, однако победу "Бавария" не отпустила.

Для мюнхенцев это был первый матч под руководством Томаса Тухеля, заменившего на посту главного тренера клуба Юлиана Нагельсманна. Интересно, что с 2015 по 2017 год Тухель возглавлял именно "Боруссию" Дортмунд.

Обзор матча

Будет добавлен позже.

"Бавария" (55 очков) вышла на первое место в Бундеслиге, обогнав дортмундскую "Боруссию" на два балла.

В следующем туре мюнхенцы 8 апреля на выезде сыграют против "Фрайбурга", а дортмундцы в тот же день будут принимать "Унион".

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