"Бавария" в мегарезультативном матче разбила "Бенфику" и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

"Бавария" в мегарезультативном матче разбила "Бенфику" и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Роберт Левандовски оформил хет-трик.

Мюнхенская "Бавария" на домашней арене разгромила лиссабонскую "Бенфику" в матче у 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов - 5:2 .

В первом тайме команда Юлиана Нагельсмана забила дважды усилиями Роберта Левандовски и Сержа Гнабри. Гости ответили голом Морату. Еще до перерыва Левандовски мог делать дубль, но не реализовал пенальти.

Однако поляк сполна отыгрался на сопернике во второй половине встречи, где оформил хет-трик. Еще один мяч мюнхенского клуба забил Лерой Сане. "Орлы" благодаря Дарвину Нуньесу забили в ворота "Баварии" во второй раз, но это ничего кардинально не изменило - разгромная победа мюнхенцев на классе.

Отметим, что украинский нападающий лиссабонцев Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте.

В параллельном поединке киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" минимально проиграло "Барселоне" (0:1) .

. Выиграв четвертый матч подряд в группе Е, "Бавария" обеспечила себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Бенфика" занимает третье место с 4 баллами. На втором месте "Барселона" (6 очков). "Динамо" - последнее с одним набранным баллом.

В играх 5-го тура, которые состоятся 23 ноября, "Динамо" примет "Баварию", а "Барселона" и "Камп Ноу" встретится с "Бенфикой".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку