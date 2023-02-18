"Бавария" в меньшинстве проиграла центральный матч тура Бундеслиги и рискует потерять лидерство (видео)

Мюнхенский клуб в зрелищной "перестрелке" не справился с "Боруссией" Менхенгладбах.

"Бавария" на выезде уступила "Боруссии" Менхенгладбах в центральном поединке 21-го тура немецкой Бундеслиги – 3:2 .

В самом начале встречи "Рекордмастер" остался в меньшинстве – уже на 6-й минуте прямую красную карточку заработал Дайот Упамекано.

На 13-й минуте хозяев вывел вперед Ларс Штиндль. Однако до перерыва подопечные Юлиана Нагельсмана отыгрались – на 35-й минуте счет сравнял Эрик Шупо-Мотинг.

После перерыва "Боруссия" снова захватила лидерство в матче – Йонас Хофманн отличился на 55-й минуте. А за шесть минут до конца основного времени преимущество менхенгладбахцев укрепило Маркус Тюрам.

"Бавария" в компенсированное время сократила отставание усилиями 17-летнего французского нападающего Матиса Теля, однако избежать поражения действующий чемпион Германии не сумел.

"Бавария" (43 очка) продолжает занимать первое место в Бундеслиге, но рискует потерять лидерство по итогам тура – лишь на один балл от мюнхенцев отстает "Унион", который в воскресенье, 19 февраля, примет "Шальке". Менхенгладбахцы с 29 зачетными пунктами вышли на восьмую позицию.

В следующем туре "Бавария" 26 февраля дома сыграет с "Унионом", 24 февраля "Боруссия" Менхенгладбах приедет в гости к "Майнцу".

Читайте также:

Дебютный гол Зинченко помог "Арсеналу" совершить камбэк и вернуть лидерство в АПЛ (видео)

Седьмая победа подряд: "Наполи" продолжил свое доминирование на вершине Серии А (видео)

Дебютные гол и ассист Цыганкова помогли "Жироне" одержать сокрушительную победу в Ла Лиге (видео)