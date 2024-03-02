"Бавария" в очередной раз потеряла очки в Бундеслиге и приблизила историческое чемпионство "Байера" (видео)

"Бавария" на выезде сыграла вничью с "Фрайбургом" в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги – 2:2 .

Хозяева поля открыли счет уже на 12-й минуте усилиями Кристиана Гюнтера.

До перерыва подопечные Томаса Тухеля сумели отыграться – на 35-й минуте отличился Матис Тель.

Во втором тайме мюнхенцы вышли вперед – Джамал Мусиала забил на 75-й минуте.

Однако удержать победу действующему чемпиону Германии не удалось. На 87-й минуте Лукас Геллер своим ударом спас для "Фрайбурга" ничью.

Обзор матча "Фрайбург" – "Бавария"

"Бавария" (54 очка) осталась на втором месте в Бундеслиге. Мюнхенский клуб на 7 баллов отстает от лидера "Байера", который сыграл на один матч меньше. "Фрайбург" (30 пунктов) идет на девятой позиции.

Добавим, что "Бавария" 33 раза в истории становилась чемпионом Германии по футболу, что является национальным рекордом. "Байер" еще никогда не выигрывал "золото" Бундеслиги – лучшим результатом леверкузенцев было "серебро", с которым команда пять раз завершала сезон (в последний раз – в 2011 году).

В следующем матче "Бавария" 5 марта примет "Лацио" в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра завершилась поражением мюнхенцев со счетом 0:1. "Фрайбург" 7 марта дома сыграет с "Вест Хэмом" в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, 21 февраля "Бавария" объявила, что Тухель покинет пост главного тренера команды после завершения текущего сезона.

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