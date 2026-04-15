"Бавария" в суперматче перестреляла "Реал" с Луниным и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" победила мадридский "Реал" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился со счетом 4:3 .

"Реал" открыл счет уже на 39-й секунде встречи — голкипер "Баварии" Мануэль Нойер ошибся с передачей и покатил мяч прямо на Арду Гюлера, а тот с 35-ти метров поразил пустые ворота.

Однако уже на 6-й минуте "Бавария" сравняла счет в матче — Александар Павлович забил головой в ворота украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина после подачи Йозуа Киммиха с углового.

На 29-й минуте "сливочные" снова вышли вперед в этом поединке и восстановили паритет в двухматчевом противостоянии — Гюлер оформил дубль, поразив ворота Нойера эффектным прямым ударом со штрафного.

На 38-й минуте мюнхенцы ответили своим голом — Гарри Кейн воспользовался передачей Дайота Упамекано и пробил в дальний угол ворот Лунина.

На 42-й минуте счет в двухматчевой встрече снова стал равным — Килиан Мбаппе в центре штрафной площадки получил мяч от Винисиуса Жуниора и переиграл Нойера.

На 86-й минуте "Реал" остался в меньшинстве — Эдуардо Камавинга, который во втором тайме вышел на замену, получил вторую желтую карточку.

На 89-й минуте "Бавария" сравняла счет в игре и в очередной раз повела в двухматчевой дуэли — Луис Диас шикарным ударом из-за пределов штрафной площадки отправил мяч в дальний угол.

А в компенсированное время подопечные Венсана Компани окончательно сняли вопрос, кто же выйдет в полуфинал. На 90+4-й минуте Майкл Олисе получил пас от Кейна к правому флангу штрафной площадки и шедевральным ударом поразил дальний верхний угол.

Первая игра между командами состоялась 7 апреля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:1. Так что по сумме двух встреч "Бавария" оказалась сильнее со счетом 6:4.

"Бавария" в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с французским ПСЖ, который в четвертьфинале прошел английский "Ливерпуль" (2:0, 2:0).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.