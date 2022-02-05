"Бавария" в сверхрезультативном поединке перестреляла "быков" и еще больше оторвалась от конкурентов в Бундеслиге

"Бавария" в сверхрезультативном поединке перестреляла "быков" и еще больше оторвалась от конкурентов в Бундеслиге

"Красная машина" уверенно приближается к очередному титулу.

Мюнхенская "Бавария" в рамках 21-го тура Чемпионата Германии в сверхрезультативном поединке победила дома РБ "Лейпциг" со счетом 3:2 .

Счет в этой дуэли был открыт уже на 12-й минуте , футболист хозяев Томас Мюллер точным ударом пробил голкипера "быков", выведя таким образом свою команду вперед. Впрочем, на 27 минуте гостям удалось отыграться, автограф в рамке Мануэля Нойера поставил Андре Силва.

Несмотря на взятие ворот в исполнении РБ "Лейпциг", уйти на перерыв при ничейном счете им не удалось, ведь за минуту до конца первого тайма свое слово сказал лучший футболист по версии УЕФА — Роберт Левандовски. Польский форвард после передачи от Кингсли Комана обыграл вратаря и вывел "Баварию" во второй раз вперед.

Не успела начаться вторая половина матча, как "Лейпциг" снова сделал счет на табло стадиона "Альянц Арена" ничейным – Кристофер Нкунку на 53 минуте записал в протокол свою фамилию.

Как это ни досадно для гостей, но на 58 минуте "Бавария" забила в третий раз. Вернее, за них это сделал игрок РБ "Лейпциг" Йошко Гвардиол, отправивший игровой снаряд в сетку своих ворот. Именно этот мяч стал решающим и позволил таким образом мюнхенцам добыть очередные три балла во внутреннем первенстве.