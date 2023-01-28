"Бавария" в третий раз подряд потеряла очки и поставила под сомнение свое лидерство в Бундеслиге (видео)

"Бавария" на домашней арене сыграла вничью с "Айнтрахтом" в центральном поединке 18-го тура немецкой Бундеслиги – 1:1 .

Первый тайм завершился с перевесом мюнхенцев в один гол. На 34-й минуте Лерой Сане вывел баварцев вперед после передачи Томаса Мюллера.

Однако удержать победный счет команда Юлиана Нагельсмана не смогла. На 69-й минуте Рандаль Коло Муани забил мяч, который спас гостей от поражения.

Обзор матча

Мюнхенский клуб в третий раз подряд не смог победить в чемпионате Германии. Ранее "Бавария" сыграла вничью против "РБ Лейпцига" (1:1) и "Кельна" (1:1). Таким образом, "Рекордмастер" пока не выиграл ни одного матча в 2023 году.

"Бавария" (37 очков) продолжает возглавлять Бундеслигу, но на пятки уже наступают "Унион" (36), "РБ Лейпциг" (35) и "Фрайбург" (34). "Айнтрахт" с 32 баллами занимает 5-ю строчку.

В следующем туре мюнхенцы 5 февраля на выезде сыграют против "Вольфсбурга". Франкфуртцы днем ранее примут "Герту"

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