"Бавария" в третий раз подряд потеряла очки в Бундеслиге, "Лейпциг" после фиаско от "Шахтера" уничтожил "Боруссию" Д

В матчах шестого тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" дома не смогла обыграть "Штутгарт", а "РБ Лейпциг" в родных стенах разгромил дортмундскую "Боруссию".

Поединок "Бавария" - "Штутгарт" неожиданно завершился со счетом 2:2 .

На 36-й минуте 17-летний французский форвард Матис Тель вывел мюнхенцев вперед. Гости отыгрались после перерыва - Крис Фюрих сравнял счет на 57-й минуте.

Однако уже через три минуты команда Юлиана Нагельсмана снова была впереди - Джамал Мусиала отправил второй мяч в ворота "швабов". Однако удержать победу "Рекордмастеру" не удалось - в компенсированное ко второму тайма время Серу Гирасси реализовал пенальти и принес своей команде ничью.

Отметим, что "Бавария" в третий раз подряд потеряла очки в чемпионате. Перед этим мюнхенцы сыграли вничью с "Боруссией" Менхенгладбах (1:1) и "Унионом" (1:1).

"Бавария" с 12 очками находится на вершине турнирной таблицы Бундеслиги. "Штутгарт" с 5 баллами занимает 13-ю строчку.

В следующем туре мюнхенцы на выезде сыграют с "Аугсбургом", а "швабы" будут принимать "Айнтрахт". Оба матча состоятся 17 сентября.

Параллельный матч "РБ Лейпциг" - "Боруссия" Дортмунд завершился разгромной победой "быков" - 3:0 .

После разгромного поражения от донецкого "Шахтера" (1:4) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Лейпциг" сменил тренера - Марко Розе возглавил команду вместо уволенного Доменико Тедеско.

Это принесло успех уже в первом матче. Голами за хозяев поля отличились Вилли Орбан, Доминик Собослай и Амаду Хайдара.

Благодаря этой победе "Лейпциг" с 8 очками поднялся на 10-е место Бундеслиги. Дортмундская "Боруссия" с 12 баллами осталась на четвертой строчке.

В следующем туре "быки" на выезде встретятся с "Боруссией" Менхенгладбах, "шмели" на домашней арене будут противостоять "Шальке". Оба матча состоятся 17 сентября.

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