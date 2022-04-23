"Бавария" в ярком матче со "шмелями" завоевала 10-й подряд титул чемпиона Германии

"Бавария" в ярком матче со "шмелями" завоевала 10-й подряд титул чемпиона Германии

В субботу, 23 апреля, в рамках 31-го тура Бундеслиги мюнхенская "Бавария" дома обыграла дортмундскую "Боруссию" – 3:1.

Счет матча на 15-й минуте открыл Серж Гнабри. Вскоре форвард отличился дублем, однако арбитр отменил его из-за офсайда. В конце первого тайма Роберт Левандовски удвоил преимущество хозяев бильярдным выстрелом из угла штрафной.

В начале второй половины встречи Эмре Джан реализовал пенальти и сократил отставание "шмелей", однако больше гостей не хватило.

В конце матча Джамал Мусиала забил третий гол "Баварии" и снял все вопросы о победителе поединка.

Благодаря этой победе, мюнхенцы обеспечили себе досрочную победу в чемпионате Германии. "Бавария" набрала 75 очков после 31 тура и стала недостижимой для преследователей.

Для мюнхенской команды это 10-й подряд титул Бундеслиги и 32-й в истории.

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