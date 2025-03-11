"Бавария" во второй раз обыграла "Байер" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

В 1/4 финала мюнхенский гранд сразится с миланским "Интером".

"Бавария" победила "Байер" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Встреча на "БайАрене" в Леверкузене завершилась со счетом 0:2 .

Первый тайм поединка прошел без забитых голов. На старте второго тайма мюнхенцы открыли счет – на 52-й минуте отличился Гарри Кейн, которому ассистировал Йозуа Киммих.

На 71-й минуте подопечные Венсана Компани увеличили свое преимущество – с передачи Кейна забил Альфонсо Дэвис.

В первом поединке, который состоялся 5 марта в Мюнхене, "Бавария" разгромила "Байер" со счетом 3:0.

Так что по сумме двух матчей "Бавария" разгромила "Байер" со счетом 5:0 и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сразится с миланским "Интером", который в 1/8 финала выбил нидерландский "Фейеноорд".

Обзор матча "Байер" – "Бавария"

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