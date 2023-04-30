"Бавария" воспользовалась подарком "Боруссии" Дортмунд и возглавила Бундеслигу (видео)

За 4 тура до финиша мюнхенцы вернулись на первую строчку в чемпионате Германии.

"Бавария" на собственном стадионе обыграла "Герту" в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги – 2:0 .

Оба гола команда Томаса Тухеля забила во втором тайме. Два ассиста в свой актив записал Йозуа Киммих. На 69-й минуте после его передачи отличился Серж Гнабри.

А еще через десять минут преимущество хозяев удвоил Кингсли Коман, который установил окончательный счет в игре.

Обзор матча

Таким образом, "Бавария" (62 балла) вернулась на первое место в Бундеслиге, воспользовавшись подарком дортмундской "Боруссии", потерявшей очки в игре с "Бохумом".

За четыре тура до завершения чемпионата мюнхенцы опережают "шмелей" на одно очко. "Герта" с 22 зачетными пунктами занимает последнюю строчку.

В следующем туре "Бавария" 6 мая сыграет на выезде с "Вердером". В тот же день "Герта" примет "Штутгарт".

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