"Бавария" выиграла перенесенный матч Бундеслиги и продолжила чемпионскую погоню за "Байером" (видео)

Победа над "Унионом" позволила мюнхенцам подобраться к леверкузенскому клубу в турнирной таблице.
"Бавария" на собственном поле обыграла "Унион" в перенесенном матче 13-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок на "Альянце Арене" в Мюнхене завершился со счетом 1:0.
Эта встреча была перенесена со 2 декабря прошлого года из-за погодных условий – проведению игры тогда помешал сильный снегопад.
Судьбу отложенного поединка решил единственный гол. На самом старте второго тайма сетку ворот берлинского клуба поразил португальский защитник "Баварии" Рафаэль Геррейро.
На 55-й минуте действующий чемпион Германии мог удваивать свое преимущество, но гол Гарри Кейн после вмешательства VAR был отменен из-за офсайда.
Обзор матча "Бавария" – "Унион"
Эта победа позволила подопечным Томаса Тухеля сократить отставание от "Байера", который лидирует в Бундеслиге. Теперь идущая второй "Бавария" (44 балла) уступает леверкузенскому клубу 4 очка. "Унион" (14 пунктов) занимает 15-е место.
В следующем туре "Бавария" 27 января на выезде сыграет с "Аугсбургом". Днем позже "Унион" примет "Дармштадт".
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