"Бавария" взяла разгромный реванш у "Лацио" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

Дубль Кейна и гол Мюллера вывели мюнхенцев в следующую стадию главного евротурнира.

"Бавария" разбила "Лацио" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на "Альянце Арене" в Мюнхене завершился со счетом 3:0 .

Первая игра этих команд в Риме завершилась поражением мюнхенцев со счетом 0:1. Поэтому команде Томаса Тухеля на своем стадионе необходимо было побеждать "орлов", чтобы претендовать на выход в четвертьфинал.

Мюнхенский клуб открыл счет в конце первого тайма. На 38-й минуте Гарри Кейн головой переправил мяч в сетку после неудавшегося удара Рафаэля Геррейро.

Перед перевоем хозяева забили во второй раз – на 45+2-й минуте Томас Мюллер подставил голову под удар Маттейса Де Лигта с правого фланга штрафной.

Во втором тайме подопечные Тухеля сделали счет разгромным. На 66-й минуте Кейн оформил дубль, добив мяч в пустые ворота после того, как голкипер римлян Иван Проведель парировал удар Лероя Сане.

Обзор матча "Бавария" – "Лацио"

Таким образом, "Бавария" обыграла "Лацио" 3:1 по сумме двух встреч и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Напомним, жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 15 марта.

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