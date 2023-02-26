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"Бавария" за 15 минут уничтожила одного из главных конкурентов в борьбе за чемпионство в Бундеслиге

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
203
Время на прочтение
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"Бавария" за 15 минут уничтожила одного из главных конкурентов в борьбе за чемпионство в Бундеслиге

Фото: Associated Press

Мюнхенцы вернули себе лидерство в турнирной таблице.

"Бавария" в центральном матче 22-го тура немецкой Бундеслиги на домашней арене разгромила берлинский "Унион" – 3:0.

Три гола мюнхенцы забили еще в первом тайме. В течение 15 минут перед перерывом точными ударами отличились Эрик Шупо-Мотинг, Кингсли Коман и Джамал Мусиала.

После этой победы "Бавария" (46 очков) вернула себе лидерство в Бундеслиге, опередив дортмундскую "Боруссию" по дополнительным показателям. "Унион" отстал от лидеров чемпионата на три балла.

В следующем туре мюнхенский клуб на выезде сыграет со "Штутгартом", а берлинцы примут "Кельн". Оба матча состоятся 4 марта.

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Дата публикации
Просмотры
203
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