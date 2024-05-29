"Баварию" официально возглавил тренер, который в этом сезоне вылетел из АПЛ

"Бавария" объявила о назначении Венсана Компани на пост главного тренера команды.

Как сообщает официальный сайт мюнхенцев, контракт бельгийского специалиста рассчитан до 30 июня 2027 года.

У руля немецкого гранда 38-летний Компани заменил немца Томаса Тухеля – стороны договорились о досрочном расторжении контракта, действовавшего до июня 2025 года.

Vincent Компании является новый head coach of FC Bayern, стреляя пенью для бумаги на общую сумму 2027 ⚪ #MiaSanMia pic.twitter.com/XHQs4mmOUw — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) May 29, 2024

Тухель возглавил "Баварию" в марте 2023 года, заменив Юлиана Нагельсманна. В прошлой кампании под его руководством мюнхенцы выиграли Бундеслигу.

В этом сезоне "Бавария" заняла третье место в чемпионате Германии и не завоевала ни одного трофея.

Последним местом работы Компани был "Бернли", который он возглавил в 2022 году и вывел в АПЛ. В сезоне-2023/24 под его руководством команда заняла предпоследнее, 19-е место, в элитном дивизионе и вылетела в Чемпионшип. До этого Венсан работал с бельгийским "Андерлехтом".

Ранее сообщалось, что "Барселона" объявила о назначении нового главного тренера.

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