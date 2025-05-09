"Байер" анонсировал уход тренера, с которым выиграл исторический титул Бундеслиги

Хаби Алонсо / © Associated Press

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Леверкузенский "Байер" анонсировал прекращение сотрудничества с главным тренером команды Хаби Алонсо.

43-летний испанец покинет немецкий клуб после завершения текущего сезона, сообщается на официальном сайте "фармацевтов".

Алонсо возглавил "Байер" в октябре 2022 года, когда команда находилась на предпоследнем месте Бундеслиги, а уже в следующем сезоне привел "фармацевтов" к первому в их истории титулу чемпиона Германии, выигрышу Кубка страны и финалу Лиги Европы.

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В этом сезоне леверкузенцы завоевали Суперкубок Германии и выбороли "серебро" Бундеслиги. В Лиге чемпионов клуб в 1/8 финала вылетел от "Баварии".

Всего под руководством Алонсо "фармацевты" провели 138 матчей: одержали 89 побед, 31 раз сыграли вничью и потерпели 18 поражений.

Ранее СМИ сообщили, что Хаби Алонсо заменит Карло Анчелотти на посту главного тренера мадридского "Реала".