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"Байер" анонсировал уход тренера, с которым выиграл исторический титул Бундеслиги
Хаби Алонсо активно "сватают" на пост коуча мадридского "Реала".
Леверкузенский "Байер" анонсировал прекращение сотрудничества с главным тренером команды Хаби Алонсо.
43-летний испанец покинет немецкий клуб после завершения текущего сезона, сообщается на официальном сайте "фармацевтов".
Алонсо возглавил "Байер" в октябре 2022 года, когда команда находилась на предпоследнем месте Бундеслиги, а уже в следующем сезоне привел "фармацевтов" к первому в их истории титулу чемпиона Германии, выигрышу Кубка страны и финалу Лиги Европы.
В этом сезоне леверкузенцы завоевали Суперкубок Германии и выбороли "серебро" Бундеслиги. В Лиге чемпионов клуб в 1/8 финала вылетел от "Баварии".
Всего под руководством Алонсо "фармацевты" провели 138 матчей: одержали 89 побед, 31 раз сыграли вничью и потерпели 18 поражений.
Ранее СМИ сообщили, что Хаби Алонсо заменит Карло Анчелотти на посту главного тренера мадридского "Реала".