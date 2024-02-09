Байер – Бавария: где смотреть и ставки букмекеров на матч лидеров Бундеслиги

Леверкузенцы и мюнхенцы столкнутся в битве за первое место чемпионата Германии.

В субботу, 10 февраля, состоится центральный матч 21-го тура немецкой Бундеслиги между леверкузенским "Байером" и мюнхенской "Баварией".

Лидеры текущего розыгрыша чемпионата Германии встретятся на "БайАрене" в Леверкузене. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Перед очным противостоянием первое место Бундеслиги занимает "Байер", в чьем активе 52 очка. "Бавария", которая является действующим обладателем титула, отстает от "фармацевтов" на два балла.

Где смотреть матч Байер – Бавария

На территории Украины матч 21-го тура Бундеслиги между "Байером" и "Баварией" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Байер – Бавария

Букмекеры примерно одинаково оценивают шансы команд в предстоящем матче. На победу "Байера" принимаются ставки с коэффициентом 2,69. Ничья – 3,90. Выигрыш "Баварии" – 2,51.

Добавим, что в матче первого круга нынешнего сезона чемпионата Германии, который состоялся 15 сентября 2023 года в Мюнхене, команды сыграла вничью (2:2). Тогда "Бавария" на последних минутах упустила победу над подопечными Хаби Алонсо.

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