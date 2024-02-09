Байер – Бавария: где смотреть и ставки букмекеров на матч лидеров Бундеслиги

Леверкузенцы и мюнхенцы столкнутся в битве за первое место чемпионата Германии.
В субботу, 10 февраля, состоится центральный матч 21-го тура немецкой Бундеслиги между леверкузенским "Байером" и мюнхенской "Баварией".
Лидеры текущего розыгрыша чемпионата Германии встретятся на "БайАрене" в Леверкузене. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.
Перед очным противостоянием первое место Бундеслиги занимает "Байер", в чьем активе 52 очка. "Бавария", которая является действующим обладателем титула, отстает от "фармацевтов" на два балла.
Где смотреть матч Байер – Бавария
На территории Украины матч 21-го тура Бундеслиги между "Байером" и "Баварией" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.
Прогнозы букмекеров на матч Байер – Бавария
Букмекеры примерно одинаково оценивают шансы команд в предстоящем матче. На победу "Байера" принимаются ставки с коэффициентом 2,69. Ничья – 3,90. Выигрыш "Баварии" – 2,51.
Добавим, что в матче первого круга нынешнего сезона чемпионата Германии, который состоялся 15 сентября 2023 года в Мюнхене, команды сыграла вничью (2:2). Тогда "Бавария" на последних минутах упустила победу над подопечными Хаби Алонсо.
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