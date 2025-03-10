Байер – Бавария: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом поединке мюнхенский клуб одержал разгромную победу над "фармацевтами".

Во вторник, 11 марта, "Байер" примет "Баварию" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Встреча состоится на "БайАрене" в Леверкузене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первом поединке, который состоялся 5 марта в Мюнхене, "Бавария" разгромила "Байер" со счетом 3:0.

Где смотреть матч Байер – Бавария

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Прогнозы букмекеров на матч Байер – Бавария

Незначительным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Баварию". На победу подопечных Венсана Компани можно поставить с коэффициентом 2,51. Ничья – 3,55. Выигрыш "фармацевтов" – 2,78.

А вот на исход двухматчевой дуэли аналитики не принимают ставки, поскольку не сомневаются, что мюнхенцы сохранят преимущество, заработанное в первой игре, и выйдут в четвертьфинал.

Победитель пары "Бавария" – "Байер" в 1/4 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния между нидерландским "Фейеноордом" и миланским "Интером".

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