"Байер" дожал "Вест Хэм" и приблизился к полуфиналу Лиги Европы, "Рома" победила "Милан" (видео)

В рамках первых матчей 1/4 финала Лиги Европы "Байер" дома обыграл "Вест Хэм" ( 2:0 ), а "Рома" на выезде одержала победу над "Миланом" ( 0:1 ).

Несмотря на тотальное преимущество, леверкузенцам долгое время никак не удавалось распечатать ворота "молотобойцев". Однако в конце игры команда Хаби Алонсо все же добилась желаемого и дважды забила лондонскому клубу.

На 83-й минуте "фармацевтов" вывел вперед Йонас Хофманн. В компенсированное время, на 90+1-й минуте, немецкий коллектив отличился во второй раз усилиями Виктора Бонифейса.

Обзор матча "Байер" – "Вест Хэм"

В свою очередь, судьбу итальянского противостояния между "Миланом" и "Ромой" определил единственный гол – на 17-й минуте матча на стадионе "Сан-Сиро" Джанлука Манчини забил головой после подачи Пауло Дибалы с углового.

Обзор матча "Милан" – "Рома"

Ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы состоятся в четверг, 18 апреля.

Победитель пары "Байер" – "Вест Хэм" в полуфинале сойдется с сильнейшим в дуэли "Милан" – "Рома".

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