"Байер" дожал "Вест Хэм" и приблизился к полуфиналу Лиги Европы, "Рома" победила "Милан" (видео)

Состоялись первые четвертьфинальные матчи второго по престижности евротурнира.
В рамках первых матчей 1/4 финала Лиги Европы "Байер" дома обыграл "Вест Хэм" (2:0), а "Рома" на выезде одержала победу над "Миланом" (0:1).
Несмотря на тотальное преимущество, леверкузенцам долгое время никак не удавалось распечатать ворота "молотобойцев". Однако в конце игры команда Хаби Алонсо все же добилась желаемого и дважды забила лондонскому клубу.
На 83-й минуте "фармацевтов" вывел вперед Йонас Хофманн. В компенсированное время, на 90+1-й минуте, немецкий коллектив отличился во второй раз усилиями Виктора Бонифейса.
Обзор матча "Байер" – "Вест Хэм"
В свою очередь, судьбу итальянского противостояния между "Миланом" и "Ромой" определил единственный гол – на 17-й минуте матча на стадионе "Сан-Сиро" Джанлука Манчини забил головой после подачи Пауло Дибалы с углового.
Обзор матча "Милан" – "Рома"
Ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы состоятся в четверг, 18 апреля.
Победитель пары "Байер" – "Вест Хэм" в полуфинале сойдется с сильнейшим в дуэли "Милан" – "Рома".
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