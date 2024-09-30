Байер – Милан: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 1 октября, немецкий "Байер" будет принимать итальянский "Милан" в матче второго тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на "БайАрене" в Леверкузене. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

В обновленном формате Лиги чемпионов каждая из 36 команд в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

В первом туре самого престижного евротурнира "Байер" разгромил нидерландский "Фейеноорд" (4:0), а "Милан" уступил английскому "Ливерпулю" (1:3).

Где смотреть матч Байер – Милан

В Украине поединок "Байер" – "Милан" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Байер – Милан

Фаворитом грядущего поединка букмекеры называют чемпиона Германии. На победу подопечных Хаби Алонсо принимаются ставки с коэффициентом 1,74. Ничья – 4,20. Выигрыш "россонери" – 4,65.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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